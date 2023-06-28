إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، أحدهم بحالة خطيرة، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل الأراضي الزراعية، بالقرب من قرية سملا التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمحافظة الغربية، بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي داخل الأراضي الزراعية بالقرب من مدخل قرية سملا، أسفر عن إصابة مستقليها.

وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، بينهم حالة خطرة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي داخل الأراضي الزراعية بالقرب من مدخل قرية سملا، نتيجة اختلال عجلات القيادة بسبب السرعة الزائدة.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.