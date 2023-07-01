مصرع وإصابة شابين بصاعقة رعدية في شمال غرب اليمن

لقى شاب مصرعه وأصيب شقيقه بعد وقوع صاعقة رعدية في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، وسط إعلان مصادر محلية أن الشابين أصيبا بصاعقة رعدية في منزلهما في منطقة «جمال الدين»، بمديرية شمر في محافظة حجة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشاب المتوفى يسمى محمد طاهر، وقد أصيب شقيقه في نفس الحادثة المؤسفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تغيرات مناخية في الخليج

وتشهد منطقة الخليج وبحر العرب، منذ مارس الماضي، أمطار وسيول شديدة وعواصف بحرية، وقد توفى شخص واحد على الأقل، وأصيب أكثر من 50 آخرين، بحسب الإحصاءات المحلية في مختلف المحافظات اليمنية، في ظل موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

عاصفة مدارية تضرب دول الخليج

يأتي هذا بعد عاصفة مدارية ضربت بحر عمان منذ نحو 6 أسابيع، لم تسفر عن سقوط ضحايا، إلا أنها أثرت على الملاحة في اليمن وعدد من دول الخليج العربية.