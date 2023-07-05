التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس.. الشروط ونوعية الأسئلة

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، شروط التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس، والاطلاع على النظام المعلن من قبل قسم المناهج والخطط الدراسية ووحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس أنه من شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة السويس النجاح في اختبار الاستعداد والقدرات، الذي يحمل ملامح ومواصفات متنوعة خاصة ومتعلقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ملامح ونوعية الأسئلة للمتقدمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتضمن إعلان مديرية التربية والتعليم، عرضاً لملامح ونوعية الأسئلة في الاختبار التي يجب علي الطلاب اجتيازها، عند التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس

1-الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويكون الاختبار نحو 60 سؤلاً.

2- أسئلة الاختبار مصدرها المقررات الدراسية للمرحلة الإعدادية عدا مجموعة أسئلة القدرات العقلية والاستعداد المهني

3- أسئلة الاختبار تشمل قدرات الطالب في اللغة العربية و English Language ورياضيات وعلوم وحاسب آلي وقدرات عقلية واستعداد مهني

4- يوجد إصداران من الاختبار باللغة العربية وآخر باللغة الانجليزية والطالب يختار ما يتناسب مع خلفيته الدراسية

5- يسمح باستخدام الورقة والقلم في المسائل الرياضية وليس هناك حاجة للآلة الحاسبة.

البيانات المطلوبة وطريقة الإعلان عن نتيجة الاختبارات

وجاء في إعلان مديرية التربية والتعليم أن هناك بيانات لابد أن تتوافر عند التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس وهي اسم الطالب كاملاً والرقم القومي والمدرسة المتقدم لها الطالب وكود الطالب من الحكومة الإلكترونية.

ويعتبر الطالب اجتاز الاختبار عند حصوله على 60% فأكثر، وتظهر نتيجة الاختبار فور الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة موضحة النسبة التي حصل عليه الطالب في الاختبار.