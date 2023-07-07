ضبط 2278 قضية تموينية متنوعة خلال شهر في الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2278 قضية تموينية متنوعة، خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات بنحو 152 طنًا، ضمن الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأشار إلى أنّ الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنّها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مجهودات مباحث التموين بالجيزة خلال الشهر

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة، خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 16 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 80 طنًا و5 آلاف لتر زيت طعام.

وتضمّن التقرير ضبط 903 قضايا في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 27 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين، ضبطت 3 قضية تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 5 أطنان و2454 لتر زيت مدعم، و810 بطاقات تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة، كما ضبطت 1344 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي، وإدارة منشأة دون ترخيص.