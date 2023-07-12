إعلامي سوداني يشيد باستضافة مصر مؤتمر «بلدان الجوار»: القاهرة تتفهم أزمتنا

أكد الإعلامي السوداني عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع «نبض السودان»، أن عقد الدولة المصرية مؤتمر «بلدان جوار السودان» في القاهرة، لوضع حلول للأزمة السودانية وتدخل مصر في هذه اللحظات، يأتي من أشياء كثيرة أولها الروابط المشتركة والتاريخية التي تربط بين البلدين.

تعقيدات الأزمة السودانية

وأوضح عماد السنوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن مصر تتفهم تعقيدات الأزمة السودانية وقربها من السودان وارتباطهما بعلاقات أكثر من الدبلوماسية، مؤكدا أن مصر أول وأكبر الدول المؤثرة لحل الأزمة في السودان.

متابعة دبلوماسية وسياسة

وأشار الإعلامي، إلى أن هناك عوامل عدة ستؤدي لنجاح هذه القمة وهي أن مصر لم تتدخل في الأزمة نهائيا سياسيا أو عسكرية، وظلت على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتحاربة، «كان في متابعة دبلوماسية وسياسة»، موضحا أن مصر تنأى بنفسها عن الدخول طرفا في الأزمات.

وتابع بأن «مصر لها كلمة مسموعة في كل دول العالم وتتمتع بعلاقات قوية في كل الأوساط السياسية ومعظم الدول العربية والأفريقية».