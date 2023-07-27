«هاجر» العاشرة على الثانوية الأزهرية 2023: نفسي أفرح أبويا وأمي

رحلة كبيرة انتابت هاجر هلال أبو المعاطي، ابنة محافظة الدقهلية بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، وحصدها المركز العاشر على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها لم تصدق النتيجة حتى وجدت اسمها وصورتها على الصفحة الرسمية لموقع الأزهر الشريف.

العاشرة في الثانوية الأزهرية: أذاكر في اليوم الواحد 4 ساعات

تكشف هاجر هلال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، سر تفوقها في الثانوية الأزهرية: «كنت أذاكر في اليوم الواحد مايقرب من 4 ساعات متواصلة وبجدية وأجعل لنفسي ربع ساعة فترة للراحة وللترويح عن نفسي حتى أستعيد نشاطي مرة أخرى.. وفي بعض الأحيان بسبب ضغط المذاكرة والتوتر كنت أبكي.. والدي ووالدتي هما الداعم الأكبر والأساسي في حياتي كانا يوفران لي الجو المناسب والهدوء والراحة ويخففان عني التوتر واكتسب منها الطاقة الإيجابية».

حريصة على قراءة آية الكرسي

وأضافت «هاجر»: «كان هدفي في المذاكرة هو أفرح قلب أمي وأبي عشان تعبوا معايا جدا وأن أتخطى مجموع 90%، لكن لم أتخيل أن أكون ضمن العشرة الأوائل».

وتابعت: «كنت أحرص على أداء الفروض الخمس وحفظت القرآن الكريم عندما كنت في الصف السادس الابتدائي، القرآن كله بركة وخير ورزق.. لكن قبل أن أدخل لجنة الامتحانات كنت حريصة على قراءة آية الكرسي أشعر ببركتها أثناء تأديتي الامتحان، القرآن الكريم ثم دعوات أبي وأمي هم السبب في حصولي على المركز العاشر جمهورية في الثانوية الأزهرية».

وتضيف «هاجر»: «كنت متوقعة بأنني سأنجح فقط حتى الآن لا أصدق أنني من ضمن العشرة الأوائل وعندما أخبرتني خالتي لم أصدقها كنت أفتح الموقع كل مرة حتى أتأكد ربما لست أنا أو تشابه أسماء حتى شاهدت اسمي وصورتي على الموقع الرسمي في الثانوية الأزهرية.. كان هدفي هو رد جزء من الجميل لأبي وأمي، وقدوتي ومثلي الأعلى في الحياة».

ونصحت جميع الطلاب المقبلين على الثانوية العامة، بعدم القلق أو ضغط أنفسهم «قوموا بكل واجباتكم وذاكروا بحرص وكل شيئ متروك لله وكل مايكتبه الله هو خير.. حلمي هو أن التحق بكلية اللغات والترجمة حتى أصبح دكتورة جامعية بها».

ويقول هلال أبو المعاطي، والد هاجر: «ابنتي ذكية وكنت متوقع أن تحصد أحد المراكز الأولى لقدراتها على ذلك فهي اجتهدت ولم تدخر أي مجهود».