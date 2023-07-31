3 أحداث تهم المواطنين اليوم.. بينها مؤتمر المصريين بالخارج ونتيجة الثانوية

ينتظر المواطنون في مصر 3 أحداث مهمة اليوم، يتابعها الآلاف منهم بشغف وانتظار كبيرين، منها ما يهمهم للمستقبل، ومنها أحداث يومية قيّمة، ولعل الحدث الأبرز اليوم هو نتيجة الثانوية العامة وتكريم أوائل الطلاب الذي حصلوا على أعلى الدرجات.

نتيجة الثانوية العامة

ويستعد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لعقد مؤتمر صحفي بشأن نتيجة الثانوية العامة رسميا في مؤتمر صحفي، بعد قليل، كما سيتم الإعلان عن الأوائل في كل شعبة وبالمحافظات المختلفة، وتكريمهم من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مؤتمر المصريين بالخارج

ومن الأحداث المهمة التي ينتظرها المصريون اليوم، هو مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم، بمشاركة نحو 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلين عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج.

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قالت إنّ هذه النسخة هي الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة، من حيث تسجيل حضور المصريين في الخارج، ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في دول العالم كافة، ويعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنّه فرصة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع لاقتراحاتهم، مؤكدة الحرص على استيعاب أكبر عدد من الذين سجلوا تماشيًا مع استيعاب قاعات المؤتمر.

مباراة الزمالك اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشباب السعودي في إطار منافسات دور المجموعات من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان»، بعد أن رفع لاعبوه سقف طموحات جماهيره في بطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري، عقب فوزهم على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، في بداية مشوار الزمالك بالبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.