هل يوجد تنسيق مرحلة ثانية لكلية الشرطة؟.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 يفكر بعض الطلاب في التقديم لكلية الشرطة، وخاصة بعد إعلان وزارة الداخلية قبول الطلبات من خلال موقعها الرسمي منذ أيام مضت، وذلك لطلاب الثانوية العامة وخريجي بعض الجامعات والمتخصصين.

تفاصيل فتح باب التقديم لكلية الشرطة

ولم تعلن وزارة الداخلية وجود مرحلة ثانية للتنسيق والتقديم لكلية الشرطة، إذ جرى فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الضباط المتخصصون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2023 حتى الخميس 17 أغسطس 2023.

ويمكن التسجيل والتقديم من خلال موقع وزارة الداخلية من هنــــا، إذ يجرى تسجيل كل البيانات اللازمة عن الطالب المتقدم وولي أمره والشهادة الحاصل عليها وتاريخ التخرج والتقدير التراكمي والجامعة التي درس بها بالتفصيل.

شروط اللياقة البدنية للتقديم في كلية الشرطة

- ألا يقل طول قامة المتقدم لـ كلية الشرطة عن 170 سنتيمترا.

- استيفاء شرط القوام أقصى وزن= طول الطالب- 90).

- أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استيفاء الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.

- أن يجتاز المتقدم لـ كلية الشرطة اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

الحد الأدنى للقبول في كلية الشرطة 2023

وحددت وزارة الداخلية في وقت سابق، الحد الأدنى لقبول الطلاب في كلية الشرطة بمجموع 65% للحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية.