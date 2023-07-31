تفاصيل مصرع 3 طلاب من أسرة واحدة غرقا في ترعة بالمنوفية 

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم غرقا في ترعة ماره أمام قرية جزيرة الحجر بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بقوة من الإنقاذ النهري لانتشال الجثامين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع 3 من أسرة واحدة غرقا في ترعة بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، تبين أن المتوفين هم، «ه.م»، وشقيقها «ط.م» وابن خالتهم «م.ع»، وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة ووضعهم تحت تصرف جهات التحقيق، وبسؤال أسرهم أكدوا وفاتهم أثناء الاستحمام في الترعة المترة بقرية جزيرة الحجر، وجرى الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطارا بغرق 3 في ترعة بالشهداء

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بغرق ثلاث طلاب أثناء الاستحمام في ترعة ماره بقرية جزيرة الحجر، وجرى انتشال الجثامين بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثامين إلى مستشفى الشهداء.