شروط الالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية في المرحلة العمرية 6 سنوات من مواليد 1- 7- 2016 إلى 30- 6 - 2017.

ويجرى قبول الأطفال للالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية في عدد من المحافظات وهي «القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – بورسعيد - أسيوط».

المشروع القومي للموهبة الحركية

وفيما يلي نعرض أبرز أماكن التقديم للأطفال للالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية، وفقًا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أماكن التدريب للأطفال

مركز شباب التجمع الأول

كلية التربية الرياضية للبنات بمحافظة الإسكندرية

القرية الأولمبية بجامعة أسيوط

الصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق

المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد

يهدف المشروع القومي للموهبة الحركية، إلي إعداد جيل من الرياضيين منذ الصغر يمتلكون المهارات الأساسية لمعظم الأنشطة الرياضية ويكونون متميزون بها.

شروط التقديم في المشروع القومي للموهبة الحركية للأطفال

1- أن يتمتع بالجنسية المصرية.

2- أن يكون سن المتقدم يتوافق مع المرحلة السنية المطلوبة.

3- أن يتمتع الطفل بالسلامة الصحية، والنفسية، والبدنية، والذهنية.

4- أن لا يكون الطفل مقيد بأي اتحاد رياضي.

5- التوقيع على إقرار ولي الأمر باشتراطات وزارة الشباب والرياضة.

6- أن ينطبق عليه الشروط ويجتاز المتقدم الاختبارات.

المستندات المطلوبة

1 - أصل شهادة ميلاد الطفل وصورة منها.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.

3- عدد «6» صور شخصية للطفل.