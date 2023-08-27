لكاتب الصحفي مصطفى حمدي: الفن المصري جذوره راسخة في الوجدان العربي

قال الكاتب الصحفي مصطفى حمدي، إن القوة الناعمة المصرية مهيمنة والفن المصري مهيمن في المنطقة، وهذا هو الشيء الطبيعي: «قد لا نرى أحيانا في الداخل مدة قوة مصر الناعمة وتأثير الفن المصري على الوطن العربي من المحيط للخليج».

وأضاف «حمدي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن هذا الصيف تحديدا أصبح الموضوع واضحا وظاهرا، حيث يقام أكثر من حدث أوضح مدى قوة الفن المصري وجذوره الراسخة في الوجدان العربي بشكل عام، وهذا ليس من فراغ: «الشغلانة دي بتاعتنا إحنا، إحنا أقدم وأول ناس، ولدينا الريادة في صناعة الفن وصناعة الثقافة وصناعة الترفيه».

ولفت إلى أن المشهد الذي رأيناه في العلمين أكبر دليل على أننا كنا ننتظر أن يكون لدينا فعاليات وأحداث فنية كبرى والدولة مهتمة بها، ومن ثم سنجد الفنانين وحفلات ضخمة وجمهورا بالآلاف يحضر.