اتحاد رياضات الشوارع: منتخب ستريت وورك حصد 3 ذهبيات ببطولة العالم

علق مصطفى السيد، المتحدث الرسمي باسم اتحاد رياضات الشارع، على تحقيق منتخبنا الوطني لستريت وورك 3 ميداليات ذهبية حتى الآن ببطولة العالم في لاتفيا، مؤكدا أن رياضات الشارع «ستريت وورك»، تنقسم إلى أجزاء، هي «فري ستايل» ويتم لعب منافساتها عبر جهاز يشبه العقلة ويكون للاعب حرية أداء حركات بهلوانية وحرة على الجهاز، ورياضة الأوزان، ورياضة «الاسترنس».

رياضات الشوارع لا تحتاج لأجهزة واشتراكات جيم غالية

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحادات رياضات الشارع في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، إنّ ميزة رياضات الشارع أنها لا تحتاج لأجهزة غالية واشتراكات جيم غالية حيث يمكن لأي شخص ممارستها في البيت أو ساحة مفتوحة أو مكان مفتوح ، مشيرا إلى أن مصر حققت 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم في لاتفيا، وهناك 6 لاعبين آخرين مصريين سيشاركون في المنافسات.

المنتخب الوطني فاز بميداليتين ذهبيتين في العام الماضي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم اتحادات رياضات الشارع أن المنتخب الوطني فاز بميداليتين ذهبيتين في العام الماضي وتوج المركز الثاني ببطولة العالم، كما فاز بـ3 ميداليات برونزية، وفي السنة قبل الماضية ببطولة العالم في روسيا، فازت مصر بميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

الاتحاد الخاص باللعبة في مصر جرى إشهاره في فترة قريبة

وذكر المتحدث الرسمي باسم اتحادات رياضات الشارع أن الاتحاد الخاص باللعبة في مصر جرى إشهاره في فترة قريبة ولكن هناك شبابا كثيرون يمارسون اللعبة بما يزيد عن 50 ألف شاب، ومنذ نشأة الاتحاد تمت المشاركة في 3 بعثات رسمية، بعد أن كان اللاعبون يشاركون بشكل فردي في بطولات العالم.