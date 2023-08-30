افتتاح معرض للمنتجات اليدوية والحرفية في دكرنس بالدقهلية

كشفت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن افتتاح مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس اليوم معرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية بمركز شباب جزيرة القباب التابعة لإدارة شباب دكرنس بتنفيذ قسم الشباب.

معرض للمشروعات الصغيرة بالدقهلية

وأوضحت في بيان أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، في الدقهلية وتقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.

تشكيلة متنوعة من المنتجات اليدوية

وأشارت إلى أن المعرض يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية مثل مشغولات الخرز، والمنتجات الخشبية، والخزف والحلي والاكسسوارات والنقش على النحاس، التابلوهات، الملابس اليدوية، الكروشيه، التحف والهدايا، بوكيهات ورد، خيوط المكرمية وصناعة العرائس واللوحات الفنية وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس صورة التراث اليدوية والتراثية.

فرصة لتعزيز الحرف اليدوية المحلية

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن المعرض فرصة لتعزيز الحرف اليدوية المحلية وتشجيع الشباب على تعلم مهارات يدوية تقليدية جديدة، ويمكن استخدامه كفرصة لترويج المنتجات المصنوعة محليًا وزيادة الوعي حول أهمية الحرف اليدوية والصناعات اليدوية في الحفاظ على الثقافة والتراث التقليدي.