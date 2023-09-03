جولة غنائية لعاصي الحلاني بالقاهرة والساحل الشمالي.. «ليالي من العمر»

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني، حفلا غنائيا كبيرا في الساحل الشمالي، وسط أجواء رائعة بحضور عدد كبير من جمهوره المصري والعربي.

حفل عاصي الحلاني بالساحل الشمالي

قدم الحلاني، خلال الحفل مجموعة من أهم وأبرز أغنياته التي اعتاد على تقديمها منها بحبك وبغار، وجن جنوني، ومالي صبر، وأنا مارق مريت، وست الستات يا مصرية، وقولي جاي ويا طير.

وكان لدي الحلاني نشاط فني كبير في مصر؛ إذ أحيا أيضا حفلا غنائيا كبيرا بالقاهرة وسط حضور جماهيري مصري وعربي.

وعلق الحلاني على حفلاته عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس قائلا: «مقتطفات من حفل الساحل الشمالي وحفل القاهرة ليالي من العمر مع الجمهور المصري والعربي حضور رائع وأجواء مليئة بالفرح والحماس والتفاعل أدام الله مصر وشعبها الطيب ألف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة».

نعي عاصي الحلاني لكريم العراقي

ونعى الحلاني، الشاعر الراحل كريم العراقي بكلمات مؤثرة، تعليقا على فيديو نشره للراحل خلال إلقائه قصيدة شعر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا نبض العراق الشاعر الكبير والصديق كريم العراقي.. الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة، البقاء لله».