أبرز مواقع مدينة مراكش الأثرية.. بها 244 مسجدا من مختلف الحضارات
كتب:
يارا أشرف
06:21 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
مدية مراكش المغربية-صورة أرشيفية
استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول أبرز المواقع الأثرية في مدينة مراكش المغربية، وذلك تحت عنوان «بها 244 مسجدا من مختلف الحضارات.. أبرز مواقع مدينة مراكش الأثرية».
وأفاد التقرير: «تضم مدينة مراكش العديد من المواقع الأثرية المدرج بعضها ضمن قائمة التراث العالمي، توجد بها 244 مسجدا تمثل مختلف الحضارات وتتمتع بسمات معمارية فريدة».
وأضاف: «ومن أبرز معالم مدينة مراكش، هي مسجد بن يوسف الذي شُيد عام 525 هـ ويعد تحفة معمارية تُؤرخ للفن المغربي، فضلا عن جامع الكتيبة الذي يعد من المعالم الراسخة في تاريخ المغرب ويمثل نموذجا للعمارة الدينية الموحدية».
وتابع التقرير: «أسوار مراكش بنيت في القرن الـ12 على مسافة 19 كيلومترا ويصل ارتفاعها إلى 5.8 متر، وتضم 20 بوابة و200 برجا»، مشيرا إلى أبواب مراكش: «يوجد بالمدينة 18 بابا رئيسيا بنيت في عهد الموحدين».
وأشار إلى أن قصور مراكش تعد ثروة تاريخية وبنيت غالبيتها على يد الأندلسيين من قرطية وإشبيلية، أما القبة المرابطية شيدت عام 1064 م وهي آخر الفن المعماري المرابطي.
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