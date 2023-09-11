أبرز مواقع مدينة مراكش الأثرية.. بها 244 مسجدا من مختلف الحضارات

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول أبرز المواقع الأثرية في ‏مدينة مراكش المغربية، وذلك تحت عنوان «بها 244 مسجدا من مختلف ‏الحضارات.. أبرز مواقع مدينة مراكش الأثرية».

وأفاد التقرير: «تضم مدينة مراكش العديد من المواقع الأثرية المدرج بعضها ضمن ‏قائمة التراث العالمي، توجد بها 244 مسجدا تمثل مختلف الحضارات وتتمتع ‏بسمات معمارية فريدة».‏

وأضاف: «ومن أبرز معالم مدينة مراكش، هي مسجد بن يوسف الذي شُيد عام ‏‏525 هـ ويعد تحفة معمارية تُؤرخ للفن المغربي، فضلا عن جامع الكتيبة الذي يعد ‏من المعالم الراسخة في تاريخ المغرب ويمثل نموذجا للعمارة الدينية الموحدية».‏

وتابع التقرير: «أسوار مراكش بنيت في القرن الـ12 على مسافة 19 كيلومترا ‏ويصل ارتفاعها إلى 5.8 متر، وتضم 20 بوابة و200 برجا»، مشيرا إلى أبواب ‏مراكش: «يوجد بالمدينة 18 بابا رئيسيا بنيت في عهد الموحدين».

‏ وأشار إلى أن قصور مراكش تعد ثروة تاريخية وبنيت غالبيتها على يد الأندلسيين ‏من قرطية وإشبيلية، أما القبة المرابطية شيدت عام 1064 م وهي آخر الفن ‏المعماري المرابطي.‏

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