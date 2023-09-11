ثروة نباتية متعددة الاستعمالات.. بديل الأخشاب الرخيص

يستخدم فى الأسقف والأرضيات والأثاث والتحف والأوانى والعلف والدواء والورق والمنسوجات

تعتبر أشجار البامبو من الأشجار الصديقة للبيئة متعددة الفوائد والاستعمالات مقارنة بكثير من النباتات الأخرى، حيث تتراوح استخداماتها ما بين إنشاء الكبارى، واستخدامها فى البناء كأعمدة وأسقف وأرضيات، وحتى صنع الأثاث والديكورات والتحف، وصولاً إلى استخدامها كعلف للماشية، وفى العديد من المستحضرات الطبية لعلاج الأمراض التناسلية والسرطان ومرض السكرى، وحتى صناعة الورق والسلوفان وبعض أنواع المنسوجات.

وفى دراسة له بعنوان «أشجار البامبو.. الفوائد والاستعمالات»، يُعدد د. محمد عبدالغنى، الأستاذ المساعد بمعهد بحوث وقاية النبات، الاستعمالات والفوائد المختلفة لأشجار البامبو، مشيراً إلى أنه نظراً لما تتمتع به أخشاب أشجار البامبو من قوة ومتانة ومرونة وخفة وزن ومقاومة فائقة لجميع عوامل الجو والمياه ونمو البكتيريا فقد تم استخدامها فى العديد من أعمال البناء، كما فى الأسقف والأرضيات، كما يتم استخدام سيقان البامبو فى إقامة المنازل البسيطة المخصصة للأغراض السياحية مثل كبائن الشواطئ أو المنازل الجبلية، وقد استخدمت الهند والصين والعديد من دول آسيا أعواد أشجار البامبو فى أعمال البناء والتشييد والكبارى، وذلك بسبب قوة ألياف النباتات ومرونتها.

وبالإضافة لما سبق تُستخدم سيقان نبات البامبو فى صنع الأثاث المنزلىّ وعُصى المشى والأوانى والأنابيب والعديد من الحرف والصناعات اليدوية، ومن أشهر منتجات البامبو: أطقم الأنتريه المجدول المفضّلة فى المقاهى والفنادق السياحية، والكراسى الهزازة المناسبة للاسترخاء، والطاولات بأحجامها المختلفة، وأثاث الشقق المنزلية من غرف النوم والصالونات وأطقم المكاتب والمطابخ، إضافة إلى ديكورات الحوائط، والسقالات وصوارى القوارب، والمزهريات وأباريق وأوانى المياه، والحصير والألواح والباركيه، كما تستخدم أغلفة القصبة فى صنع القبعات.

وثمة استخدامات أخرى غير معروفة، تشمل تحضير العديد من المستحضرات الطبية لعلاج الأمراض التناسلية والسرطان ومرض السكرى، وتُستخدم أوراق نبات البامبو الخام كعلف مفيد وغنى بالألياف للماشية، وتُستخدم ألياف اللب للعديد من أنواع البامبو فى صناعة الورق والسلوفان والمنسوجات، وتستخدم أوراق البامبو فى صناعة العديد من المنتجات مثل الخل والشاى، وبعض أنواع أشجار البامبو تستخدم كمصدات رياح، كما أن زراعة أشجار البامبو تعمل على حماية التربة وتمنعها من التآكل، وكذلك تعمل على تنقية الهواء من الملوثات.

وبجانب ما سبق، يستخدم البامبو كوقود للطاقة الحيوية وكذلك صناعة الكربون النشط، ويستخدم كبديل للمواسير البلاستيكية المستخدمة فى زراعة الأسطح وزراعات التربة البديلة، كما أن أشجار البامبو تعمل على تقليل الضوضاء وإعطاء منظر جمالى للأماكن المزروعة فيها.

ونظراً للأهمية الاقتصادية والفوائد المتعددة لأشجار البامبو، فقد تم إجراء العديد من الدراسات البحثية من خلال مراكز البحوث الزراعية، والتى أوضحت أن أشجار البامبو تجود زراعتها فى الأراضى المصرية، لذا فقد اهتمت الدولة بإقامة العديد من مشروعات التنمية المستدامة بزراعة أشجار البامبو فى الغابات (غابة سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية) وعلى جانبى الترع والمصارف فى العديد من القرى المصرية، وشجعت الدولة على إقامة مشروعات حرفية معتمدة على أخشاب البامبو، وكذلك شاركت العديد من المؤسسات الخيرية بالاستفادة من أخشاب البامبو فى بناء الفصول والمبانى السكنية الريفية فى قرى مصر.ص