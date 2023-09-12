ضياء رشوان: الشباب لديه طاقة إبداعية.. ويجب عودة العمل العام بالجامعات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه خلال أيام ستكون هناك جلسة متخصصة في الحوار الوطني لبلورة المقترحات الخاصة بتمكين الشباب، الذي بدأ بتخصيص نحو 15 ألف مقعد في المجالس المحلية للشباب والمرأة، وهي نسبة كبيرة.

أهمية العمل العام في الجامعات بين الشباب

وأضاف رشوان خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه لا بد من العودة للعمل العام في الجامعات بين الشباب في الفن والثقافة والسياسة دون وجود للأحزاب في الجامعة، لكن عبر العمل العام، فلا بد من سد هذه الفراغات، الشباب لديه طاقة إبداعية واعتراضية ويجب احتواء هذه الطاقة في عالم واقعي بعيدا عن خطورة العالم الافتراضي.

الصناعة الثقافية في مصر تحتاج إلى نهضة ضخمة

ولفت المنسق العام للحوار الوطني إلى أن الصناعة الثقافية في مصر تواجه أزمة كبرى وتحتاج نهضة ضخمة، القاهرة لا يوجد بها مسرح خاص، والإسكندرية بها مسرح واحد، وهذا لا يليق بمصر؛ وهي تحتاج شيئا أكبر من وزارة الثقافة، كيان كبير يمكن أن يدير كل المؤسسات الحكومية والخاصة ليصنع حراكا ثقافيا يليق بمصر.