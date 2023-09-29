حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة من شوارع نبروه بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بنطاق المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، لإزالة المخالفات في شوارع مدينة نبروه ونطاقها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

نتائج حملة إزالة الإعلانات العشوائية

وأسفرت الحملة التي قامت بها رئاسة مركز ومدينة نبروه، عن إزالة 45 إعلانًا عشوائيًا جرى تعليقها دون تراخيص من الجهات المعنية في نطاق المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، كما استهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية في نطاق المدينة، في إطار تعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

متابعة مستمرة بشوارع وميادين نبروه

وقال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، في بيان، إن هناك متابعة مستمرة على الشوارع والميادين في مدينة نبروه، وسيتم شن عدة حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعدد من الجهات المعنية وشرطة المرافق والمرور لرصد كافة المخالفات حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة ومتابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين وسنستمر بإزالة كافة الإشغالات والمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمراكز ومدن محافظة الدقهلية.