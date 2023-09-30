استثمارات ضخمة ونقلة تنموية.. أسوان تعود إلى مكانتها في عهد السيسي

استطاعت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيق إنجازات كبيرة وتنفيذ مشروعات تنموية متعددة في محافظة أسوان، لرفع مستواها الاقتصادي والسياحي، وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الاستثمارات الضخمة التي بلغت مليارات الجنيهات، وأحدثت تغييرًا حضاريًا في منطقة أسوان.

حجم الاستثمارات بلغ أكثر من 85 مليار جنيه

وبلغ حجم الاستثمارات في المشروعات الجارية على أرض محافظة أسوان حوالي 85.5 مليار جنيه، وتشمل هذه المشروعات 901 مشروعًا، منها 487 مشروعًا تنفذها الوزارات المختلفة بتكلفة 17.5 مليار جنيه.

مشروعات عملاقة وخطة استثمارية موحدة

وتشهد محافظة أسوان خطة استثمارية موحدة بواقع 324 مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة بتكلفة 382.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشروعات القومية والعملاقة، إذ تم توجيه استثمارات بقيمة حوالي 61.3 مليار جنيه في المشروعات القومية والعملاقة، مثل المحطات الشمسية في بنبان ومصنع كيما 2، والمشروعات الزراعية والحيوانية ومشروعات الدواجن في توشكى.

وجاءت مشروعات «تحيا مصر» ومبادرة «حياة كريمة» بواقع 167 مشروعًا بتكلفة 733.6 مليون جنيه في إطار مشروعات تحيا مصر ومبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى تنفيذ 85 مشروعًا في قطاع المياه بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه، وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف مدن ومراكز المحافظة. وتشمل هذه المشروعات تحسين كفاءة شبكات المياه وتوسيع نطاق تغطية الصرف الصحي في مناطق مختلفة.

أسوان تعود إلى مكانتها في عهد السيسي

وقد عادت أسوان في عهد الرئيس السيسي إلى مكانتها، واحدة من أهم المدن السياحية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، إذ شهدت تطورًا هائلاً في الفترة الأخيرة بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تم توجيهها إليها.

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق النائية.

نقلة نوعية في تحقيق حياة كريمة لـ أهالي أسوان

وتعد هذه المشروعات والإنجازات نقلة نوعية لمحافظة أسوان، حيث تهدف إلى تحقيق حياة كريمة لسكان المحافظة وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات العامة.

وفي عهد الرئيس السيسي تم إنجاز العديد من المشاريع التنموية في محافظة أسوان، حيث بدأت المرحلة الأولى من مشروع ازدواج الطريق الصحراوي بطول 90 كيلومترًا، من أسوان إلى إدفو، بتكلفة تبلغ 540 مليون جنيه.

تطوير طريق أسوان - وادي العلاقي

كما تم تنفيذ مشروع إعادة رصف وتطوير طريق أسوان/وادي العلاقي بطول 180 كيلومترًا جنوبًا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 600 مليون جنيه وأيضا تخصيص 151.1 مليون جنيه لإعادة رصف وتحسين العديد من الطرق الرئيسية والداخلية بطول إجمالي يبلغ 35.2 كيلومترًا، بالإضافة إلى مشروعات خطة الرصف التي تبلغ تكلفتها 68 مليون جنيه وطولها حوالي 39 كيلومترًا.

وتشهد المحافظة أعمال تطوير قطاع النقل الداخلي لتوفير وسائل نقل آمنة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة ويتضمن ذلك استبدال سيارات الربع نقل (الكبود) بسيارات ميكروباص جديدة في مختلف خطوط النقل العام داخل المدينة.

توصيل الغاز الطبيعي

وشهدت غالبية مناطق اسوان توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 45,706 وحدة سكنية، وتم توصيله أيضًا لـ 8,890 وحدة سكنية في منطقة الصداقة الجديدة. كما تم توصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ 185 فندقًا ومؤسسة تجارية، بالإضافة إلى مصانع مثل مصنعي كيما وسكر إدفو ولب الورق. تستهدف المحافظة في عام 2020 توصيل الغاز الطبيعي لـ 56,000 وحدة سكنية.

مشروعات شبكات المياه

ونفذت الدولة المصرية مشروعات لتحسين خدمات المياه في أسوان، بما في ذلك تأهيل وتوسعة شبكات المياه الرئيسية وتحسين نظام الصرف الصحي، بالإضافة إلى توفير محطات معالجة المياه وتحلية المياه لتلبية احتياجات المدينة.

تطوير القرى السياحية

ونجحت الدولة في تطوير القرى السياحية في أسوان، مثل قرية النوبة الكبرى، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي. تم تنفيذ مشروعات لتحسين الطرق والمرافق السياحية في تلك القرى لجذب المزيد من السياح وتعزيز الاقتصاد المحلي.