غلق 161 منشأة طبية مخالفة خلال شهر بالمنوفية

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بالمرور على 915 منشأة طبية خلال شهر سبتمبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور المكثف لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

غلق عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة

وأكدت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات أسفرت عن وجود 438 منشأة مطابقة، و281 منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات، وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة، وغلق 79 منشأة، واستصدار قرار غلق لعدد 82 منشأة، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى 122 منشأة، و37 منشأة مخالفة لاشتراطات الترخيص، و156 منشأة غير مرخصة.

كما تم المرور على 518 عيادة خاصة، و237 معمل تحليل، و31 مركز عمليات، و39 مركز علاج طبيعي، و55 محل نظارات، و15 مستشفى، كما بلغ إجمالي المعاينات تمهيدًا للترخيص21 مكانا، وتم فحص 15 شكوى.

وقامت إدارة العلاج الحر، بتوجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة، نحو حوكمة البيانات، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضا التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

الالتزام بمعايير مكافحة العدوى

ويهيب فريق عمل العلاج الحر بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.