المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات الرئاسة.. آخر موعد 14 أكتوبر

على الرغم من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا الخميس، إلا أنّ تقدم مُرشحين جدد لا يزال متاحًا لمدة عشرة أيام، فوفقًا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الذي اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يستمر تقديم أوراق المرشحين حتى 14 أكتوبر الجاري يوميًا متضمنة الإجازات الرسمية، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، عدا اليوم الأخير من التقديم، إذ ينتهي العمل فيه في تمام 2 مساءً، ويُتاح للمرشحين المحتملين خلال تلك الفترة، استمرارهم في جمع التوكيلات أو التزكيات المطلوبة لترشحهم.

المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية

و حددت «الهيئة»، المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية، وفق القانون رقم 5 لسنة 2023، بفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024، بعد الاطلاع على الدستور كالتالي:

- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية «الرقم القومي».

- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.

إقرار الذمة المالية والتقرير الطبي

- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته.

- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

تقديم الصحيفة الجنائية

- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

- إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين.

- بيان المحل المختار الذي يُخطر في طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة.

- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح.