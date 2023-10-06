«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال شهر أكتوبر.. تصل القاهرة

يستعد المصريون لاستقبال فصل الشتاء بأجواءه الباردة، ولم تمر سوى أيام قليلة على انتهاء فصل الصيف رسميًا، ووجهت الأرصاد رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن ظاهرة جوية جديدة خلال شهر أكتوبر الجاري فما هي؟.

«الأرصاد» تحذر المواطنين من ظاهرة جوية تؤثر على البلاد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تحذيرًا جديدًا للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال الشهر الجاري، وأوضح البيان الخاص بهيئة الأرصاد أن ظاهرة جوية جديدة في انتظار المواطنين خلال الشهرالجاري، تتمثل في شبورة مائية على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، كثيفة إحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة.

وتابع بيان الأرصاد، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

سيول مطروح

شهدت محافظة مطروح موجة من الطقس السيئ، التي تسببت في حدوث سيول بمناطق مختلفة من المحافظة وتساقط أمطار رعدية ومتوسطة؟، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20%.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يستمر تساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري، تمتد إلى مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة وتكون بنسبة حدوث من 20 إلى 30 % وتستمر حتى الأحد المقبل.