عقوبة استخدام حسابات وهمية على السوشيال ميديا.. تصل للحبس والغرامة

انتشرت الحسابات الوهمية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل استخدامها في عمليات نصب أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.

ويتعرض العديدون للنصب بسبب الحسابات الوهمية، ومن أجل حماية الأشخاص من ذلك نص القانون على بعض العقوبات تجاه أصحاب تلك الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عقوبة الحسابات الوهمية

وتختلف عقوبة استخدام الحسابات الوهمية، وفقا لما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يلي:

يعاقب كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا، ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كانت الجريمة تمس أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفق ما نص عليه القانون، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.