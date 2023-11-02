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القبض على 3 عاطلين بتهمة إطلاق الرصاص في شبرا الخيمة

كتب:

محمد بركات
06:22 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» تضمن قيام 3 أشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

القبض على 3 عاطلين

وتم تداول مقطع فيديو لـ3 أشخاص أثناء قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة .

تجارة المخدرات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والهيروين، 3 فرد محلي، طلقات لذات العيار، مبلغ مالي، ميزان حساس.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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