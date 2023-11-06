تحرير 8 مخالفات في حملة على المقاهي والمحلات بمدينة الشروق

أكد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار حملات رفع الإشغالات من الأسواق التجارية بهدف مواجهة العشوائية، مضيفا أن آخر الحملات التي استهدفت السوق التجارية بمنطقة إسكان المستقبل أسفرت على تحرير 8 مخالفات تنوعت ما بين تعدي أصحاب المحلات على ممرات المشاة وأخرى على الحدائق وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز.

وأضاف «سعد» خلال بيان صحفي، أن الحملة أسفرت عن إعدام 18 شيشة ومصادرتها بمعرفة أعضاء الحملة، وذلك لعدم الالتزام بشروط التداول طبقا لقانون المحال العامة.

حملات يومية للحفاظ على الواجهة الحضارية

وأشار رئيس الجهاز إلى عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات يوميا حفاظا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وفى سياق آخر، استكمل المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة مسؤولى الجهاز، بحضور المهندس أحمد مكي مساعد رئيس الجهاز والمهندس محمد عزازي، والدكتور محمد صلاح مدير التنمية، جولاته التفقدية لمتابعة الحالة العامة، وذلك بمناطق الإسكان الفاخر والمستثمر الصغير والإسكان الاقتصادي ودار مصر طبقا للجدول الدوري لمرور رئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة، متفقدا المحاور والطرق وكذا الحدائق.

تكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء

وتابع رئيس الجهاز، الأعمال الجارية لرعاية الزراعة والنظافة وكذا المراجعة العامة لتأمين أبواب أعمدة الإنارة وأغطية الصرف الصحي وبلاعات الأمطار، موجها بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها.

كما جاء على هامش الجولة لقائه بمجموعة من سكان منطقة المستثمر مستمعا لشكواهم فيما يخص أعمال إعادة الشيء لأصله بالطريق الرئيسي للمنطقه ومجموعة أُخرى من دار مصر طالبوا بتكثيف حملات النظافة والصيانة، واعدا بأخذ جميع المطالب على محمل الجد وتنفيذها على الوجه الأمثل، مؤكدا استمرار المرور يوميا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائما على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.