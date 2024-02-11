خطوات استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل.. «طلعها من مكانك»

قد تتعرض بطاقات التموين في كثير من الأحيان للتلف، إما بسبب كثرة الاستخدام، أو بسبب الاستخدام الخاطئ، أو تعرضها لأي شيء آخر يتلفها، ولذا تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل للأسر المستحقة للدعم، في حال تعرضت البطاقة الخاصة بهم للتلف أو الفقدان حتى لا يتعطل صرف الخبز المدعم، والسلع التموينية المخصصة لتلك الأسر، والتي لا تجرى إلا من خلال وجود بطاقة سارية.

كانت وزارة التموين، وجهت جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية، للتأكيد على المكاتب والإدارات التموينية، من أجل إتمام استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل وبشكل مجاني، ودون تحمل أي رسوم على الأسرة صاحبة البطاقة، في حال تعرض البطاقة للتلف قبل مرور سنة من تاريخ إصدارها.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطورالتالية خطوات استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل، ورسوم استخراجها، والأوراق المطلوبة والمدة الزمنية التي يستغرقها استخراج البطاقة، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.

استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل

ويمكن استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل، عن طريق الدخول على بوابة مصر الرقمية، من هنــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على أيقونة التموين.

- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

- كتابة بيانات البطاقة التموينية والتي تشمل: «الاسم - رقم البطاقة التموينية - عدد الأفراد - المحافظة - المديرية - الإدارة التموينية - مكتب التموين».

- الموافقة على الشروط والأحكام.

- اختيار طريقة الاستلام إما الشحن إلى عنوان الأسرة أو الاستلام من أقرب مكتب تموين.

- في حال اختيار خدمة الشحن إلى عنوان الأسرة يجرى اختيار طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية.

- تدوين بيانات البطاقة الائتمانية ويشترط أن تكون سارية.

- الضغط على أيقونة سدد الآن.

- استلام كارت البطاقة خلال فترة من أسبوع إلى 3 أسابيع.

ما بطاقة التموين؟

بطاقة التموين هي وثيقة رسمية تمنحها الحكومة المصرية للمواطنين المصريين، وتسمح لهم بالحصول على السلع المدعومة من الدولة، وفي حالة تم فقد أو تلف بطاقة التموين الخاصة بك، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف.

ما خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين؟

يمكن استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، عن طريق الذهاب إلى مكتب التموين التابع لمحل السكن، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الذهاب إلى مكتب التموين التابع لمحل السكن.

2. تقديم الأوراق المطلوبة.

3. دفع رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

4. استلام بطاقة التموين الجديدة.

وإليك في الفيديو التالية طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة بالخطوات:

ما رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين؟

قد تبلغ رسوم استخراج بدل بطاقة التموين المفقودة أو التالفة نحو 20 جنيهًا لإصدار بدل تالف لبطاقة التموين، ونحو 50 جنيهًا لإصدار بدل فاقد.

ما المدة الزمنية لاستخراج البطاقة؟

تستغرق عملية استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل نحو أسبوعين.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة؟

لا يتطلب استخراج بدل بطاقة التموين التالفة، سوى عدد بسيط من الأوراق، والتي منها:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من إيصال الدفع.

- صورة من البطاقة التموينية التالفة أو المفقودة.

يشار إلى أنه في حال كان صاحب الطلب مقيمًا خارج مصر، فيمكنه استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد الذي يقيم فيه، وإذا كان صاحب الطلب قد فقد بطاقة التموين لأي سبب كان، فيمكنه استخراج بدل فاقد أو تالف من إدارة التموين التابعة لمحل سكنه.