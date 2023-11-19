مفاجأة لمنتخب مصر بعد الفوز على سيراليون بتصفيات مونديال 2026

يبدو أن طريق الفراعنة نحو المونديال سيكون ممهدًا تلك المرة، وذلك بعدما فرض منتخب مصر سيطرته على انطلاقة مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، وتصدر المجموعة الأولى.

منتخب مصر يحقق رقمًا مميزًا أمام سيراليون

تلك المرة الانتصار لم يكن عاديًا، إذ حقق منتخب مصر أول فوز في تاريخه على نظيره سيراليون، رغم السجل الذي لا يحمل العديد من المواجهات، إلا أنه أخفق في تحقيق الانتصار بأي من هذه المباريات على مدار تاريخه، قبل أن يحقق المعجزة وينتصر بهدفين دون رد.

حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون للمرة الأولى في تاريخه، إذ التقى بالمنتخب ذاته مرتين في وقت سابق، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، انتهت المباراة الأولى بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، فيما انتهى الثاني بفوز سيراليون بهدفين لهدف، قبل الانتصار في اللقاء الثالث الذي أقيم ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ذكرى خاصة لمحمد صلاح في لقاء سيراليون

محمد صلاح يحمل ذكرى خاصة في لقاء سيراليون الثاني، الذي شهد هزيمة الفراعنة بهدفين، باعتبارها كانت الشاهد على الظهور الأول للفرعون المصري دوليًا، وكان برفقته صديقه وزميله في الدوري الإنجليزي محمد النني، إذ مثلا منتخب مصر الأولمبي، تحت قيادة هاني رمزي، إذ شارك الثنائي بعد تأكد عدم تأهل الفراعنة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا، تحت قيادة المخضرم حسن شحاتة.

منتخب مصر حقق فوزه الثاني على التوالي في تصفيات كأس العالم 2026، إذ حقق في المباراة الأولى فوزًا ساحقًا على منتخب جيبوتي، بسداسية نظيفة سكنت شباك الأخير، فيما رفع الفوز على سيراليون في الجولة الثانية، رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط وجعلهم يتصدرون المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية، ما يعزز فرصة منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم 2026.