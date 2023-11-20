لبنان يحتفي بالذكرى الـ80 لعيد الاستقلال غدا

يحتفى لبنان، غدا الثلاثاء، بالذكرى الثمانين لعيد الاستقلال، وبتلك المناسبة يتم وضع أكاليل الزهور على أضرحة رجال الاستقلال.

عرض عسكري

ويشهد لبنان عرضا عسكريا، ترافقه عروض بصرية في مختلف المناطق اللبنانية، وتلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اللبناني برقيات التهنئة من عدد من دول العالم.

تاريخ حصول لبنان على استقلاله

وحصلت دولة لبنان على استقلالها في 22 نوفمبر 1943م، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لإحياء ذكرى تحرير لبنان من الانتداب الفرنسي، وتكريما للأشخاص الذين بذلوا الكثير للحصول على الحرية، ويعد هذا اليوم عطلة في لبنان، وتشهد فيه العاصمة بيروت معظم النشاطات، كما تحدث فيه الاحتفالات.