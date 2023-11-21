رئيس «شؤون الأسرى»: صفقة التبادل تحتاج إلى وقف إطلاق النار لتطبيقها

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إنّ المستهدف في عملية تبادل الأسرى كل الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين، وأنّ المستهدف في صفقة تبادل الأسرى 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال وأكثر من 350 طفلًا أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة.

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وأنّ صفقة تبادل الأسرى تحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها.

وأكد أنّ إسرائيل تدرك أنّ صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض وليس من خلال العمليات العسكرية.