سباحة ذوي الهمم.. فرصة للمتعة والعلاج مع «إسلام ومحمد»

لم يكن التدريب على السباحة وحده غاية «إسلام ومحمد»، فاختارا تحدياً جديداً بتدريب ذوى الهمم على تلك الرياضة الشاقة، وإتمام رسالة يرتضيانها فى عالم التدريب، وبدأ الشابان بالفعل فى مهمتهما منذ 3 سنوات، وحث ذوى الهمم على المشاركة فى البطولات المختلفة سواء على مستوى الجمهورية أو العالم.

إسلام الفوال، مدرب سباحة بمحافظة الدقهلية، يرى أن ذوى الهمم يحتاجون لتعامل خاص عند التدريب: «السباحة جزء مهم بالنسبة لهؤلاء الأطفال، لأنها تساعدهم على تنشيط الجسم، وتحفيزهم وزيادة معدل الذكاء والتركيز، فالسباحة تسهم بجزء كبير فى علاج الإعاقة الحركية أو الذهنية، والسباحة كمان بتقلل الضغط وتعمل على نمو العضلات وزيادة معدل التركيز والاستيعاب».

لم تختلف وجهة نظر صديقه محمد عادل، مدرب سباحة لذوى الهمم، إذ يعتبر السباحة مساعداً قوياً يساعد ذوى الاحتياجات الخاصة فى التحفيز والنجاح وإيجاد ذاتهم وتطويرها: «مشاركتهم فى مسابقة بتحفزهم إنهم يكملوا ويستمروا ويتدربوا أكثر، وده ساعدنا كتير فى أننا ندربهم وندخل معاهم بطولات كثيرة كان آخرها بطولة على مستوى الجمهورية، وفاز من خلالها 3 أولاد متدربين عندنا بالمركز الأول والثالث والرابع وهم لميس وآلاء وسعيد»، بجانب أنها تعمل على تقوية العضلات والأداء الحركى، وتشجعهم على المشاركة فى البطولات.