ضبط 24 مخالفة متنوعة في حملة على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 24 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، وتحرير محاضر بتلك المخالفات.

حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية

وأوضح أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم الخميس العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأوضح أنه تم تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل تمي الأمديد، جمصة، بلقاس وجاءت من أجل التأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات والتأكد من نظافة أدوات العجين، والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة كالآتي :

- محضر انتهاء من الإنتاج.

- 5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 22 شيكارة.

6 محاضر نقص وزن ما بين 10-26 جرامات.

- 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية

- محضر غش تجاري.