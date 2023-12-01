بروتوكول تعاون بين «مطروح» وجامعة عين شمس لتأهيل شباب الخريجين

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مشترك لعقد دورات تدريبية للشباب معتمدة بمكتبة مصر العامة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والأستاذة الدكتورة نيڤين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة، وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

دورات تدريبية معتمدة لإعداد كوادر مناسبة مع سوق العمل

وقال محافظ مطروح، أمس: «إن البروتوكول الذي وقعناه مع جامعة عين شمس يشمل تنفيذ وعقد الدورات التدريبية الخاصة بمكتبة مصر العامة وفقاً لمعايير الإعتماد الخاصة بمركز التدريب بجامعة عين شمس، بهدف إعداد كوادر مؤهلة مما يساهم في تنمية المجتمع المصري، وذلك تحقيقاً لجهود المحافظة في توفير مزيد من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة بما يواكب احتياجات وجهود التنمية بالمحافظة وكذلك التعاون مع جامعة عين شمس في تحقيق رؤية مصر 2023 في الثقافة والتنوير ونشر العلم وتذليل الصعوبات أمام الجميع وتنمية مهارات الشباب بما يؤهلهم بما يتناسب مع سوق العمل».

الاهتمام بالخريجين

وأضاف محافظ مطروح أن هناك إهتمام بالشباب الخريجين ودعمهم ورفع مهاراتهم مما يتيح لهم فرص عمل.