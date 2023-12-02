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انتهاء تصويت اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية للمصريين في نيوزيلندا

كتب:

شريف سليمان
10:21 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ 103 لجان تعمل في تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وتم غلق لجنة واحدة وهي لجنة نيوزيلندا بعدما انتهى التصويت في اليوم الثاني بها.

وأضاف بنداري، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أذاعته قناة إكسترا نيوز: «كان عندنا بعض المشكلات الفنية المتعلقة بإدارة المنظومة في سفارة الرياض، وتدخل الفريق التقني وتعامل مع الموقف، وكانت هناك بعض البطاقات في بعض السفارات لم تكن يتم قراءتها وتدخلنا وجرى حل المشكلات أولا بأول».

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بقلم شريف سليمان