بيت ثقافة فيصل بالسويس ينظم مسابقة في المعلومات العامة للأطفال

نظم بيت ثقافة فيصل بمحافظة السويس، مسابقة في المعلومات العامة، للأعضاء، أعقبه تنظيم ورشة رسومات وتوزيع عدد من الجوائز العينية على المشاركين.

مسابقة للمعلومات العامة بطريقة سؤال وجواب

وجاءت مسابقة بيت ثقافة فيصل بالسويس بطريقة سؤال وجواب، بهدف فتح آفاق جديدة للمعرفة والاطلاع لدى أعضاء بيت الثقافة والمترددين عليه من أهالي حي فيصل، ولاقت تفاعلاً كبيراً بين الأطفال، وتم توزيع جوائز عينية على الفائزين في نهاية المسابقة، أعقبها ورشة فنية «رسوم حرة» للأطفال وسط بهجة وتجاوب من المشاركين.

استثمار أوقات فراغ وطاقة الأطفال

وأعلن فرع ثقافة فيصل أن تلك الفعاليات تأتي في إطار سعي وزارة الثقافة لاستثمار أوقات فراغ الأطفال والشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم فكرياً وتنمية قدراتهم، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات التي تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي.