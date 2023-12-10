نائبة التنسيقية: المشاركة الكبيرة في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة دليل على وعي المواطنين

أثنت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الإقبال الشديد من قبل المواطنين على مقارات اللجان الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة، قائلة: «وجب التوجه بالشكر لكل المواطنين على المشهد الوطني الذي يدل على حرص جموع الشعب المصري على سلامة الدولة وقوتها وإيصال صوتهم إلى العالم في مشهد حافل تصدره الشباب والسيدات ورغم الازدحام أمام اللجان في مختلف محافظات الجمهورية لكن الحرص على المشاركة كان سمة المشهد اليوم».

المواطن المصري على درجة كبيرة من الوعي

وأضافت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «وهذا يدل أن المواطن المصري على درجة كبيرة من الوعي ودائما يقف خلف الوطن وسلامته وإيصال صوتهم إلى العالم».

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية وإعلامية، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الاعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.