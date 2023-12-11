فتح باب الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بجنوب سيناء

بدأ مواطنو محافظة جنوب سيناء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، بعد إقبال شديد شهده اليوم الأول.

وفُتحت اللجان الانتخابية لليوم الثاني أمام المواطنيين بمدن محافظة جنوب سيناء، وسط توافد عواقل بدو جنوب سيناء.

بدء التصويت في اليوم الثاني

وقال اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء: «فتح اللجان الانتخابية لليوم الثاني وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا، بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات».

وأضاف المحافظ، أن اليوم الأول شهد إقبالا فاق التوقعات، ولم تحدث أي تجاوزات أو طوارئ وتم إغلاق اللجان في تمام الساعة التاسعة مساء، مشيراً إلى أن غرف العمليات مستمرة في اليوم الثاني، حيث من المتوقع أن يزيد عدد المواطنين والمشاركة في العملية الانتخابية، خاصة في ظل استمرار العملية الانتخابية حتى غدًا.

الانتخابات الرئاسية 2024 في جنوب سيناء

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت خريطة اللجان الانتخابية بالمحافظة، والمقار الانتخابية بالمدن حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 99240 ناخبا وعدد المراكز الإنتخابية 20 مركزا و15 لجنة للوافدين وعدد 9 لجان عامة و13 لجنة أساسية، وسط تأمين مشدد أمام كل اللجان الانتخابية.