الإعلام الإيطالي يشيد بالانتخابات المصرية: طوابير منظمة وإقبال كبير فاق التوقعات

سلَّط الإعلام الإيطالي الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت أمس، وأشاد بالعملية الانتخابية والتنظيم الواضح، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التصويت.

عشرات آلاف الناخبين توافدوا مبكراً أمام مراكز الاقتراع

وأكدت وكالة «نوفا» الإيطالية أن عشرات آلاف الناخبين توافدوا مبكراً أمس أمام مراكز الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية بطريقة «فاقت توقعات» الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقا لمصادر فقد دخل خمسة ملايين ناخب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على لجانهم الانتخابية، مضيفة أن هذا العدد الكبير لم يتم تسجيله منذ انتخابات 2014، وهو العام الذي تم رصد فيه دخول 1.4 مليون ناخب فقط، وبحسب مذكرة رسمية، تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، سلسلة شكاوى بشأن بطء عملية التصويت في بعض اللجان بسبب «الإقبال الكبير».

الطوابير منظمة وهادئة بالإضافة إلى الموسيقى الوطنية

كما أشادت وكالة «أنسا» الإيطالية بالتنظيم الذي شهده اليوم الأول في الانتخابات، وقالت في تقرير لها، إن «الطوابير منظمة وهادئة بالإضافة إلى الموسيقى الوطنية، وأطواق مشددة من أفراد الأمن، والتي ميزت اليوم الأول فى الانتخابات الرئاسية فى مصر».

وأضافت الوكالة أن فرحة المواطنين كانت واضحة، خلال تصويتهم فى الانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.