مدير مركز الأهرام للدراسات: نجاح الانتخابات انتصار لفلسفة الإصلاح بالدولة

قال الدكتور محمد فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الإقبال على المشاركة في الانتخابات كثيف جدًا، منذ اليوم الأول، ما يشير إلى ظاهرة واضحة، تحتاج إلى دراسة كبيرة وتحليل سياسي واقتصادي، جزء منها يعود إلى طبيعة الأحداث الحالية، وجزء آخر يتعلق بالإنجازات التي حدثت في الدولة، على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف «فرحات» خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما يحدث الآن هو انتصار لفلسفة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وجميع أساتذة الاجتماع ينظرون إلى لحظة التصويت في الانتخابات، على أنها لحظة قياس حجم الرضا عن الدولة، على كل ما تم، خلال الفترة الماضية.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأنه في الـ9 سنوات الماضية، كان هناك حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، انعكست نتائجها بشكل واضح خلال الأيام الثلاثة للتصويت.