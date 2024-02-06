أماكن خروج في الزمالك بأسعار مميزة.. رحلة سعيدة تناسب كل الأذواق

يعد حي الزمالك أحد أرقى أحياء القاهرة، ويقع على جزيرة في وسط نهر النيل، ويتميز الحي بموقعه المميز، وشوارعه الأنيقة، وثقافته المتنوعة، ما يجعله وجهة مثالية للخروجات العائلية والأصدقاء، إذ توجد أماكن خروج في الزمالك متنوعة تتناسب مع جميع الأذواق والميزانيات.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» مجموعة من أفضل أماكن الخروج في الزمالك:

المطاعم أفضل أماكن الخروج في الزمالك

يضم حي الزمالك مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات من مختلف المطابخ العالمية، ومن أشهر المطاعم في الزمالك، مطعم ستوديو مصر الذي يقدم المأكولات المصرية الأصيلة في أجواء فنية، ومطعم تشيليز الذي يقدم المأكولات الأمريكية، ومطعم لابوار الذي يقدم الحلويات والمخبوزات الفرنسية، ومطعم وكافيه ريتشوي الذي يقدم المأكولات الفرنسية والإيطالية، ومطعم وكافيه زين الذي يقدم المأكولات العربية والعالمية.

أفضل وأشهر الكافيهات في الزمالك

يضم حي الزمالك مجموعة متنوعة من الكافيهات التي تقدم المشروبات الساخنة والباردة، والحلويات والمخبوزات، ومن أشهرها مقهى وكافيه لاتينو الذي يقدم المأكولات والمشروبات الأمريكية واللاتينية، ومقهى وكافيه جاردينيا الذي يتميز بإطلالته الرائعة على نهر النيل.

أماكن خروج ترفيهية في الزملك

يضم حي الزمالك أيضًا مجموعة من الأماكن الترفيهية التي تتناسب مع جميع الأعمار، ومن أشهرها برج القاهرة الذي يعد من أشهر معالم القاهرة، ويوفر إطلالة رائعة على العاصمة، وحديقة الحرية التي تعد من أكبر حدائق القاهرة، وتتميز بتنوع نباتاتها وحيواناتها، وحديقة الأسماك التي تضم مجموعة متنوعة من الأسماك والطيور والزواحف.

أماكن خروج في الزمالك توفر مسرح وحفلات

تعد ساقية الصاوي من أفضل الأماكن التي يقام بها الفعاليات والحفلات، ويمكنك حضور ندوات أو حفلات غنائية معروفة.

دار الأوبرا المصرية، تقدم عروضًا فنية متنوعة من المسرح والموسيقى والباليه، وهي موطن لأرقى الفنون المسرحية في مصر، ويمكن متابعة الحفلات وحجز التذاكر عبر الموقع الرسمي للدار على الإنترنت.

مركز الجزيرة للفنون الذي يقدم معارض فنية وثقافية متنوعة، وهو من أفضل الأماكن التي تناسب محبي الرسم والفن التشكيلي، ويضم لوحات رائعة، ويقام به فعاليات فنية وندوات ثقافية.

أماكن تاريخية يمكن زيارتها في الزمالك

قصر عائشة فهمي الذي يعد من أشهر القصور في مصر، ويتميز بتصميمه الرائع، ومن أفضل أماكن الخروج في الزمالك وخاصة لمحبي الأماكن التاريخية.

قصر سميحة كامل، يعد من أشهر القصور في مصر، ويتميز بإطلالته الرائعة على نهر النيل.

متحف الفن المصري الحديث، ويضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المصرية الحديثة.

متحف محمود خليل الحصري، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الإسلامية.

مسجد السيدة نفيسة الذي يعد من أشهر مساجد القاهرة، ويضم ضريح السيدة نفيسة.

كيف تستمتع بزيارة برج القاهرة؟

يوجد برج القاهرة في جزيرة الزمالك، بجوار النادي الأهلي، وأقرب محطة مترو أنفاق منه هي الأوبرا، وهو متوح للزيارة طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 11 مساًء، وسعر التذكرة 65 جنيه.

وتبدأ الجولة بالصعود إلى اعلى البرج عن طريق المصعد، وتستمتع بمشهد بانورامي كامل للقاهرة، حيث يمكنك رؤية الأهرامات وأبو الهول ونهر النيل وقلعة صلاح الدين الأيوبى، من خلال التليسكوب لتستمتع بدقة تفاصيل العاصمة في لحظة واحدة.

وفى الطابق الـ15 للبرج تجد واحدًا من أفضل المطاعم في الزمالك على النيل، وهو مطعم برج القاهرة الدائري ذو الإطلالة البانورامية الرائعة، وكافيتيريا لتقديم المأكولات والمشروبات الخفيفة.

نصائح لخروجات ممتعة في الزمالك

ولقضاء خروجات ممتعة في الزمالك، حدد ميزانيتك قبل الخروج، حتى تتمكن من اختيار الأماكن المناسبة، وابحث عن أماكن تقدم عروضًا أو خصومات، لتوفير المال،اسأل عن آراء الآخرين حول الأماكن التي تنوي زيارتها، حتى تتمكن من اختيار الأفضل، احرص على ارتداء ملابس مريحة، حتى تستمتع بالخروج، احمل معك هاتفك المحمول وبعض المال الإضافي، في حالة الطوارئ.