«الأرصاد» تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 6 أيام.. وتنصح باتخاذ التدابير اللازمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، وحذرت من الشبورة المائية الكثيفة، حيث تستمر طوال تلك الأيام، بدءا من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحًا، وتنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تساقط أمطار على عدة مناطق

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ6 أيام المقبلة، تتعرض مناطق من البلاد لسقوط أمطار على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%، وخاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

رياح شديدة ونصحية من الأرصاد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونصحت الهيئة المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 22

الجيزة: الصغرى 14 والعظمى 21

القليوبية: الصغرى 14 والعظمى 22

البحيرة: الصغرى 13 والعظمى 22

كفر الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 21

الدقهلية: الصغرى 14 والعظمى 21

دمياط: الصغرى 14 والعظمى 23

بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 22

الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 24

السويس: الصغرى 11 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

مطروح: 12 والعظمى 22

الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 22

بنى سويف: الصغرى 11 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 11 والعظمى 23

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 24

سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 27

قنا الصغرى: 13 والعظمى 29

الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 29

الوادي الجديد: الصغرى 13 والعظمى 28.