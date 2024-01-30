تكلفة ترخيص سيارة ملاكي لمدة سنة.. الرسوم على حسب السعة اللترية

حدد قانون المرور الجديدة تكلفة ترخيص سيارة ملاكي سنة، بحسب سعتها اللترية، وتصل سعر ترخيص السيارة الملاكي ذات السعة اللترية 1300 سي سي لمدة سنة، بـ 1800 جنيه كحد أدنى، وتختلف من سيارة إلى أخرى حسب مدة التراخيص وسعتها اللترية.

جدول رسوم تجديد رخصة السيارة

تختلف الرسوم السنوية لترخيص السيارات الملاكي حسب السعة اللترية، وتأتي على النحو التالي:

- تكلفة ترخيص سيارة ملاكي سعة لترية أكثر من 1030 سي سي، وأقل من 1330 سي سي، لمدة سنة يصل 225 جنيهَا.

- رسوم ترخيص السيارة ذات السعة اللترية أكثر من 1330 سي سي وأقل من 1630 سي سي، تصل 350 جنيهًا.

- رسوم ترخيص السيارة التي تزيد سعتها اللترية عن 1330 سي سي ولا تجاوز عن 1630 سي سي، تصل تكلفة ترخيصها 750 جنيهًا.

- رسوم ترخيص السيارة ذا السعة اللترية من 1630 سي سي لـ 2030 سي سي، تصل 3000 جنيه لمدة سنة.

- رسوم ترخيص السيارة الملاكي سعة لترية أكثر من 2030 سي سي، تصل إلى 2.5% من قيمة السيارة.

- ورسوم ترخيص طفاية الحريق يقدر بـ 450 جنيها.

- رسوم تركيب ملصق إلكتروني واللوحات المعدنية بـ 250 جنيها.

- دفع رسوم 60 إلى 350 جنيهًا حسب السعة اللترية للسيارة، ورسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

- حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس بـ 250 جنيها.

- رسم بوليصة التأمين الإجباري بـ 300 جنيه لمدة سنة.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة سيارة ملاكي

يتطلب ترخيص سيارة ملاكي توافر الأوراق والمستندات التالية:

- صورة البطاقة الشخصية لمالك السيارة.

- صورة المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وفي حال كونه غير حاصل على مؤهل يتم تقديم شهادة محو الأمية على الأقل.

- نموذج طلب تجديد رخصة السيارة.

- ملف تجديد رخصة السيارة حسب مدة الترخيص.

- سداد الضرائب والرسوم المقررة على السيارة.

- استخراج شهادة الذمة المالية للتأكد من عدم وجود مخالفات على السيارة.

- دفع قيمة التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية للحوادث السيارة.

- تحقيق شروط الأمن والمتانة.

خطوات تجديد رخصة السيارة الملاكي

أما الخطوات والإجراءات المتبعة في تجديد سيارة ملاكي فإنها تأتي على النحو التالي:

- الذهاب إلى أقرب وحدة مرور من محل إقامة مالك السيارة.

- شراء ملف تجديد رخصة سيارة، حسب المدة المطلوب تجديدها.

- يتم الفحص الفني للسيارة للتأكد من وجود طفاية حريق ومثلث عاكس وشنطة الإسعافات.

- تقديم الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة المنتهية للموظف المختص.

- يقوم الموظف بفحص كافة الأوراق ويطلب من مالك السيارة تسديد الرسوم.

عقب إتمام هذه الإجراءات ينتظر مالك السيارة استلام الرخصة.

شروط تجديد رخصة السيارة الملاكي

وحتى يتم تجديد رخصة السيارة الملاكي المنتهية، لابد من توافر الشروط الآتية:

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

- دفع المخالفات المرورية.

- أن تكون رخصة السيارة باسم صاحب الترخيص، أو إحضار توكيل من مالك السيارة.

- دفع التأمين الإجباري.

- يجب أن توجد طفاية الحريق والمثلث وشنطة الإسعافات بالسيارة.

فترة سماح الرخصة المنتهية للسيارة الملاكي

حدد قانون المرور فترة سماح لمالكي السيارات حال انتهاء الرخصة وعدم تجديدها، حيث تكون الرخصة سارية لمدة شهر بعد انتهائها، وذلك للتسهيل على مالك السيارة مهمة التجديد، وفي حالة التأخير في فترة السماح تُطبق عليه الغرامة المالية التي تصل إلى 1000 جنيه، وسحب رخصة السيارة.

خطوات تجديد رخصة السيارة الملاكي إلكترونيا

الدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- اختار خدمات المرور.

- اختار خدمة تجديد رخصة السيارة.

- اختار رخصة المركبة المطلوب تجديدها، ويجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون سعتها اللترية أقل من 2030 سي سي​.

- دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لتجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

- اختيار توصيل الرخصة إلى عنوان معين أو استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة المركبة لا تحتاج فحص أو في حالة حظر.