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«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف على بعض البلدات اللبنانية

كتب:

نرمين عفيفي
03:50 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
القصف على لبنان

القصف على لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ الحدود مع إسرائيل تشهد قصفا عنيفا لبعض البلدات اللبنانية على الحدود مع إسرائيل.

حزب الله ينعى أحد عناصره في منطقة الجبل في الجنوب اللبناني

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال رسالة على الهواء، أنّ حزب الله نعى أحد عناصره في منطقة الجبل في الجنوب اللبناني بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، مشيرا إلى أنّ القطاع الأوسط بالحدود الجنوبية اللبنانية يتعرض لقصف هو الأعنف منذ أكتوبر الماضي.

قصف إسرائيلي على الحدود اللبنانية

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية أنّ القطاع الغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية تعرض إلى قصف إسرائيلي شديد وإطلاق رصاص عشوائي على طول الحدود.

يذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ80 عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

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بقلم نرمين عفيفي