عضو مجلس شيوخ: إنفاق 610 مليارات جنيه على مشروعات التنمية في سيناء

قال النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة خلال آخر 10 سنوات كانت تحارب الإرهاب ، وفي الوقت نفسه تُعَمَّر، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت 610 مليارات جنيه على تنمية سيناء خلال الفترة الأخيرة.

لم تفرط في شبر واحد من أراضي سينا

وتابع «أبو حرب»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، مساء الاثنين، أن المرحلة الثانية من تنمية سيناء تقدر بـ280 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك مطامع خارجية في سيناء، وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن سيناء خط أحمر، وبأن القاهرة لم تفرط في شبر واحد من أراضي سيناء، لم يأت من فراغ، لأن معظم بيوت مصر شهدت استشهاداً مصريين للدفاع عن هذه الأراضي.

ولفت إلى أن الدولة عملت على تطوير الطرق، وإنشاء ميناء العريش لتصدير الخامات من وسط سيناء إلى أوروبا وخلافه، خلاف إنشاء محطات الكهرباء والتحلية والمدن الجديدة وجامعة العريش وأكثر من 13 تجمعاً تنموياً في وسط سيناء.