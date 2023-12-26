تطوير 13 مركز شباب وإنشاء 16 ملعبا خماسيا في مطروح بتكلفة 8 ملايين جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من أعمال عدد من المشروعات في مجال الشباب والرياضة، منها تطوير مراكز شباب، وإنشاء ملاعب خماسية جديدة، وإحلال وتجديد مبان ومنشآت داخل بعض المراكز في مدن المحافظة، وتطوير عدد من الأندية.

تطوير 13 مركز شباب في مطروح

وقال محافظ مطروح لـ«الوطن»، اليوم، إن المشروعات التي نُفذت في قطاع الشباب والرياضة تضمنت إحلال وتجديد وتطوير 13 مركز شباب و3 أندية، وتطوير مسرح مديرية الشباب والرياضة و16 ملعبا خماسيا، بإجمالى تكلفة 8.071 مليون جنيه.

الاهتمام بشباب مطروح

وأضاف محافظ مطروح، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة بالمشروعات التي تخص قطاع الرياضة بالمحافظة، بجانب توسيع دائرة النشاط الرياضي وممارسته من جانب الشباب من الجنسين، فضلا عن الاهتمام بقدرات الشباب والعمل على تنمية مواهبهم في مختلف الأنشطة لبناء جيل من الشباب يحافظ على الجسم ويعمل على تنمية العقل من خلال الدورات التدريبية، وورش عمل وحملات التوعية التي تساهم في تنوير أفكار الشباب والابتعاد عن الأفكار المغلوطة والاهتمام بالشباب.