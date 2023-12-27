26 عملية إحلال بمحطة مياه بني صامت المرشحة بمركز بني مزار في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إجراء مناقصة عامة بنظام المظروفين للعام المالي 2023-2024، لإحلال و تجديد أعمال كهروميكانيكية ومدنية بمحطة مياه بني صامت المرشحة بمركز بني مزار.

عمليات تجديد وأعمال مدنية بمحطة المياه

وأوضحت الشركة في بيانها، أن المناقصة تتضمن عمليات تجديد أعمال كهروميكانيكية ومدنية بمحطة مياه الشرب، بهدف ضمان جودة المياه واستمرارية الخدمة للمواطنين.

وأضافت الشركة، أن قيمة الكراسة الخاصة بالمناقصة 2000 جنيها، بينما تبلغ قيمة التأمين 175 ألف جنيه.

التقديم علي المناقصة بمخازن الشركة

وأشارت الشركة إلى أن التقديم على المناقصة يتم من خلال مخازن الشركة في شارع عدنان المالكي أرض سلطان بمدينة المنيا، مقابل سداد قيمة الكراسة والتأمين.

وأكدت الشركة أن العطاءات تقدم في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجلسة الموافق 14من شهر يناير المقبل 2024، وإذا صادف يوم الجلسة إجازة رسمية يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل، ولفتت الشركة إلى أن لها الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب

وتعد هذه المناقصة من أهم المناقصات التي تعلن عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حيث تساهم في تحسين جودة المياه واستمرارية الخدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

ويأتي الإعلان عن هذه المناقصة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتحسين جودة المياه والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والخطط الاستراتيجية.