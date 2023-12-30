«الإحصاء» يرصد الزيادة السكانية من 2014 إلى 2023.. 18.25 مليون نسمة

زيادة كبيرة تشهدها مصر في عدد السكان، وفي إطار ذلك رصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعداد سكان مصر اليوم السبت 30 ديسمبر وقبل نهاية عام 2023، بساعات قليلة، حيث أعلنت الساعة أن إجمالي عدد سكان مصر بالداخل، بلغ حتى اللحظة وكتابة هذه السطور، 105 ملايين و852 ألفا و946 نسمة، مقابل 87 مليونا و600 ألف و530 نسمة، في 30 ديسمبر 2014، بفارق تقريبي يبلغ نحو 18 مليونا و252 ألفا و416 نسمة، وذلك خلال 9 سنوات، بما يعادل 2.02 مليون نسمة سنويا، 169 ألف نسمة شهريا، و5.6 ألف نسمة يوميا، أي 234.7 نسمة في الساعة، و3.9 نسمة في الدقيقة.

تفاصيل أعداد سكان القاهرة.. 10.3 مليون نسمة

«الوطن» تستعرض فيما يلي تفاصيل أعداد سكان القاهرة وقائمة أعلى 10 محافظات في عدد السكان بجمهورية مصر العربية، مع نهاية العام 2023 وقبل بداية عام 2024 بساعات قليلة.

وأكدت الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان محافظة القاهرة، بلغ 10 ملايين و300 ألف و270 نسمة، لتظل القاهرة متصدرة المشهد في عدد السكان، بينما جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية وبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و578 ألفا و342 نسمة، وجاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و962 ألفا و843 نسمة.

7.8 مليون نسمة في الدقهلية والغربية آخر قائمة العشرة

كما رصدت الساعة السكانية ، أعلى معدلات الزيادة السكانية، من بين المحافظات، فجاءت محافظة الدقهلية في المركز الرابع وبلغ عدد سكانها، 7 ملايين و89 ألفا و249 نسمة، ثم محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و933 ألفا و106 نسمات، ثم محافظة المنيا في المركز السادس وبلغ عدد سكانها، 6 ملايين و382 ألفا و224 نسمة، ثم محافظة القليوبية في المركز السابع، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و174 ألفا و606 نسمات، ثم محافظة سوهاج في المركز الثامن وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و785 ألفا و284 نسمة، ثم محافظة الإسكندرية في المركز التاسع وعدد سكانها 5 ملايين و572 ألفا و252 نسمة، بينما جاءت محافظة الغربية في المركز العاشر بقائمة العشرة محافظات الأكثر من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و467 ألفا و373 نسمة.