بدء صرف معاشات يناير 2024 بزيادة تصل لـ1360 جنيها

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر يناير 2024، بزيادة تصل لـ1360 جنيها لبعض الفئات الذين يتقاضون الحد الأقصى للمعاش، مع زيادة 195 جنيها، لمن يتقاضى الحد الأدنى.

صرف معاشات شهر يناير 2024

وشهدت عملية صرف معاشات شهر يناير 2024، التي بدأت اليوم، زيادة تصل إلى 1360 جنيها لمن يتقاضى الحد الأقصى للمعاش الذي ارتفع من 8720 جنيها إلى 10080 جنيها، وذلك لمن تنتهي خدمته في أول يناير 2024، كما سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيها بزيادة 195 جنيها.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

يأتي قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، وتطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

ووفقا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات، لإنه تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024، ورفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.