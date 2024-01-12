كليب «موحشتكيش» لتامر حسني يحقق 6 ملايين مشاهدة في 48 ساعة

حقق المطرب تامر حسني 6 ملايين مشاهدة بكليبه الجديد «موحشتكيش» وذلك بعد 48 ساعة فقط من طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

كليب «موحشتكيش» يتصدر التريند

وتصدر كليب موحشتكيش تريند اليوتيوب في أولى ساعات طرحة ونال إشادات عديدة من الجمهور بسبب طابعه الرومانسي.

وحرص تامر حسني الترويج للكليب قبل أيام من طرحه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنشر البوستر الدعائي الذي يحمل صورته واسم الأغنية.

كلمات أغنية موحشتكيش لتامر حسني

وتقول كلمات أغنية موحشتكيش لتامر حسني :«معقولة أكون موحشتكيش، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتينيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات».