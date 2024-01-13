جامعة النيل الأهلية تعلن فتح باب التقديم للطلاب للفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وذلك لكليات الهندسة والعلوم التطبيقية، وإدارة الأعمال، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعة، وذلك بدءًا من اليوم السبت الموافق 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

التقديم مفتوح لكليات الهندسة والعلوم التطبيقية وإدارة الأعمال

وأعلنت الجامعة عن عدد من المقومات للراغبين في الالتحاق بالدراسة في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية منها، الحصول على درجة البكالوريوس في 4 سنوات فقط، والاستفادة من برامج التبادل الطلابي الدولي مع الجامعات الأوروبية، وتوفير فرص للدراسة في الخارج والحصول على منح دراسية، والتعلم من خبرات هيئة التدريس العالمية في التعليم والبحث العلمي، والمشاركة في مشاريع البحث والتدريب العملي كجزء من البرنامج الأكاديمي.

وتتضمن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 5 برامج مختلفة، وهى الهندسة المعمارية والتصميم العمراني، الهندسة المدنية، هندسة الإلكترونيات وهندسة الحاسب، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية.

وفيما يخص كلية إدارة الأعمال، فتقدم الكلية 5 برامج مختلفة وهي، الاتصالات التسويقية المتكاملة، إدارة العمليات وسلاسل التوريد، الإدارة وريادة الأعمال، الاقتصاد، التمويل.

ويحصل الطالب بعد دراسته في كلية إدارة الأعمال على درجة بكالوريوس مزدوجة من مصر وفرنسا، وسنة دراسية في جامعة ESC Clermont بفرنسا، هذا بجانب امكانية التقديم في برامج التبادل الطلابي في أمريكا وفرنسا والنمسا بالتعاون مع جامعات بحثية مرموقة، وإمكانية اختيار تخصص فرعي في إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وتعد جامعة النيل الأهلية، أول جامعة بحثية رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها الجامعة الأولى في أفريقيا لريادة الأعمال وأفضل رائد أعمال في أفريقيا، متفوقة على كل الجامعات الأفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU)، كذلك تحتل الجامعة التصنيف الأول في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية (أستاذ / طالب)، فضلًا عن أن شهادة جامعة النيل معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والنقابات المصرية وهيئة بيرسون بالمملكة المتحدة.