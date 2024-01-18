رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأباصيري هتقولك» برنامج ديجيتال جديد عبر منصات «CBC»

كتب:

أحمد شعراني
07:32 م | الخميس 18 يناير 2024
هبة الأباصيري

هبة الأباصيري

تطلق قناة «CBC»، برنامج ديجيتال جديدا عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمه الإعلامية هبة الأباصيري، مقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، بعنوان «الأباصيري هتقولك»، وذلك في إطار خطة القناة الموسعة لإطلاق تلفزيون ديجيتال موسع، يتضمن عددًا كبيرًا من البرامج المتخصصة والمتنوعة وتقدم محتوى متخصصًا في الديجيتال.

من المقرر أن يدور موضوع البرنامج حول مناقشة المواضيع الاجتماعية من خلال قصص حقيقة للسيدات والرجال تعرضوا لمشكلات اجتماعية أو إنسانية ويتم عرض حلول لها وتكون المشكلات من خلال مداخلات عبر البرنامج.

تُعرض الحلقة الأولى للبرنامج، غدًا، عبر منصات «CBC»، المختلفة، فيما يأتي البرنامج تحت إشراف مديرة إدارة الديجيتال نسمة سمير وإعداد مروة ياسين وبروديسر أمل أبو النصر.

كانت القناة قد أطلقت مجموعة من البرامج منها «من قلبي» للإعلامية مني عبدالغني وعدد آخر من البرامج.

اقرأ المزيد:

هبة الأباصيري: أمهات فلسطين لا يلدن أطفالا.. «بيخلفوا شهداء»

هبة الأباصيري تزور مستشفى بهية في شهر التوعية بمرض سرطان الثدي (فيديو)

هبة الأباصيري: نجاح باهر لحفل غالية بن علي وهشام خارما بمحكى القلعة

هبة الأباصيري عن مدينة العلمين الجديدة: «بقا عندنا أماكن أحلى من بلاد بره»

الإعلامية هبة الأباصيري: القناة الوثائقية» تضم مئات من المواد الحديثة
بقلم أحمد شعراني