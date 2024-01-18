«الأباصيري هتقولك» برنامج ديجيتال جديد عبر منصات «CBC»

تطلق قناة «CBC»، برنامج ديجيتال جديدا عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمه الإعلامية هبة الأباصيري، مقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، بعنوان «الأباصيري هتقولك»، وذلك في إطار خطة القناة الموسعة لإطلاق تلفزيون ديجيتال موسع، يتضمن عددًا كبيرًا من البرامج المتخصصة والمتنوعة وتقدم محتوى متخصصًا في الديجيتال.

من المقرر أن يدور موضوع البرنامج حول مناقشة المواضيع الاجتماعية من خلال قصص حقيقة للسيدات والرجال تعرضوا لمشكلات اجتماعية أو إنسانية ويتم عرض حلول لها وتكون المشكلات من خلال مداخلات عبر البرنامج.

تُعرض الحلقة الأولى للبرنامج، غدًا، عبر منصات «CBC»، المختلفة، فيما يأتي البرنامج تحت إشراف مديرة إدارة الديجيتال نسمة سمير وإعداد مروة ياسين وبروديسر أمل أبو النصر.

كانت القناة قد أطلقت مجموعة من البرامج منها «من قلبي» للإعلامية مني عبدالغني وعدد آخر من البرامج.